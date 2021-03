Ivan Gunawan Jadi Biang Kerok Kegagalan Maia Estianty

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus produser, Maia Estianty jadi bintang tamu episode terbaru I Can See Your Voice Indonesia.

Maia bakal bertindak sebagai superstar untuk menebak mystery singer yang berkesempatan duet dengannya di final stage.

Dalam menebak penyanyi, mantan istri Ahmad Dhani itu dibantu sejumlah detective celebrity.

Mereka adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Ziva Magnolya, Rangga Moela, dan Aiman KDI.

Sementara Raffi Ahmad dan Indra Herlambang bertugas sebagai host I Can See Your Voice Indonesia.

Tugas Maia Estianty menebak kualitas suara mystery singer tidak akan mudah.

Sebab, perilaku para detective yang penuh canda tawa justru bisa mengganggu dan memengaruhi pilihan superstar.

Seperti Ivan Gunawan yang pada episode ini menjadi biang kerok kegagalan Bunda Maia untuk mendapatkan mystery singer yang diharapkan.