Iwan Budianto: Semoga KLB PSSI Lancar dan Sukses

jpnn.com, JAKARTA - Plt Ketua Umum PSSI Iwan Budianto berharap KLB PSSI yang akan dihelat di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (2/11) berjalan dengan sukses.

“Semoga KLB lancar dan sepak bola Indonesia bisa terbang lebih tinggi prestasinya," kata Iwan, Jumat (1/11).

Kongres ini akan diikuti 86 voter dari berbagai anggota PSSI. Sebanyak 86 voter PSSI terdiri dari 34 asosiasi provinsi (Asprov), 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 1 Asosiasi Futsal (FFI) dan 1 Asosiasi Sepak Bola Wanita.

Pada KLB ini perwakilan FIFA dan AFC juga turut hadir. Kehadiran delegasi FIFA dan AFC untuk memantau dan mengawasi langsung jalannya KLB dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI.

Dua delegasi FIFA yang akan hadir, yakni Head of Member Association Governance Service, Luca Nicola dan Development Manager Southeast and East Asia, Lavin Vignesh.

Sementara dari AFC ada tiga delegasi yakni Head of South Asia Unit AFC Member Association and Regional Associations Departemen Purushottam Kattel, Manager of Asean Unit AFC Member Association and Regional Associations Departement Nhodkeo Phawadee, dan Secretary of AFC Member Association and Regional Associations Departement Varankumar Sagaran.

"Kami harap jangan ada lagi yang berpolemik terkait KLB itu 2 November atau 25 Januari harus ada izin atau tidak dari FIFA. Sebab, perwakilan FIFA dan AFC sudah hadir," tambahnya.

Iwan menambahkan, sosialisasi dan tata cara pemilihan Komite Eksekutif PSSI tidak ada di dalam electoral code dan best practice FIFA. Begitu juga untuk acara debat calon Komite Eksekutif PSSI dibatalkan. Hal ini karena kegiatan tersebut wewenang dari Komite Pemilihan.