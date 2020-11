Iwan Fals Menulis Satu Kalimat untuk Joe Biden

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh penting tanah air ikut mengucapkan selamat atas kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020.

Salah satu ucapan datang dari musikus legendaris Iwan Fals.

Lewat akun Twitter miliknya, pelantun Bento itu menyampaikan selamat untuk Joe Biden.

"Akhirnya Pak 'Bidin' jadi Presiden Amerika. Selamat Pak," tulis Iwan Fals, Minggu (8/11).

Tidak hanya Iwan Fals, Presiden Indonesia Joko Widodo juga memberi ucapan selamat kepada Joe Biden.

Dengan berbahasa Inggris, Jokowi menyertakan ucapan dengan sebuah foto di akun Twitter miliknya.

"My warmest congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your historic election. The huge turn out is a reflection of the hope placed on democracy," ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden jadi pemenang Pilpres AS 2020.