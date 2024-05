J Balvin dan Joji Siap Tambah Kemeriahan We The Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - We The Fest 2024 mengumumkan lineup fase kedua untuk memeriahkan acara yang digelar pada 19, 20, dan 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.

Pada edisi anniversary ke-10, festival musik yang diprakarsai oleh Ismaya Live itu tetap menghadirkan berbagai genre dihadirkan menjadi simbol keberagaman. Mulai dari karya musik nusantara, latin, hiphop, elektronik, rock, dan lainnya.

We The Fest 2024 mengumumkan kehadiran musisi pemenang berbagai penghargaan seperti Latin Grammy Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards yakni J Balvin.

Dia akan hadir di Indonesia untuk pertama kalinya sebagai headliner di #WTF24.

Lagu-lagu populer milik J Balvin seperti Mi Gente, Loco Contigo, dan In Da Getto akan dibawakan untuk pertama kali di panggung We The Fest 2024.

Penyanyi serta penulis lagu Joji juga turut meramaikan lineup We The Fest tahun ini. Musiknya digambarkan sebagai perpaduan antara R&B, lo-fi, dan trip hop, sering kali dengan lirik yang introspektif, membuat lagu-lagu Joji populer di kalangan pendengar yang luas.

Selain itu, rapper yang menduduki posisi puncak tangga lagu, RUSS juga bakal tampil untuk pertama kalinya di Jakarta pada We The Fest 2024. Melalui pendekatan independen dalam produksi musik, merilis lagu-lagunya secara independen di SoundCloud, Russ berhasil menarik perhatian banyak penggemar.

Penyanyi hip-hop Korea BIBI, vokalis/penulis lagu muda Joplyn, pasangan hip-hop legendaris Korea Tiger Jk & Yoon Mi Rae, serta penyanyi Filipina Ylona Garcia yang juga akan tampil bersama penyanyi pop asal Singapur, Haven juga bakal menambah kemeriahan.