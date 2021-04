Jack Miller Paling Cepat di FP2 MotoGP Doha

jpnn.com, DOHA - Pembalap Australia Jack Miller memimpin trio Ducati pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Doha di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu (3/4) dini hari WIB.

Miller mencetak waktu tercepat satu menit 53,145 untuk mengakhiri latihan pada posisi puncak, dibayangi tandemnya di tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang terpaut 0,313 detik di peringkat kedua.

Runner-up MotoGP Qatar pekan lalu, Johann Zarco, finis ketiga dan rekan satu timnya di Pramac Racing, Jorge Martin, menegaskan kecepatan motor Ducati di P5, kalah hanya 0,010 detik dari Fabio Quartararo yang mengeklaim P4 untuk Yamaha.

Pemuncak FP1 Aleix Espargaro meneruskan tren positifnya bersama Aprilia di P6.

The Bologna Bullets blast their way to the top again! ????



Relive the best of the action as Ducati dominated, another rookie shone, and several big hitters struggled! ????#DohaGP ???? pic.twitter.com/m48qhQBOwX — MotoGP™???? (@MotoGP) April 2, 2021