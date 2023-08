Jadi Juara Dunia BWF 2023, An Se Young Ukir Sejarah Korea

jpnn.com - COPENHAGEN - An Se Young mengukir sejarah besar di Kejuaraan Dunia BWF 2023.

Tunggal putri peringkat satu dunia berusia 21 tahun itu menjadi cewek pertama Korea yang menjadi juara dunia.

Pada laga final di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Minggu (27/8) malam WIB, An menang dari tunggal Spanyol peringkat enam dunia Carolina Marin 21-12, 21-10.

An Se Young mengalahkan Marin -tunggal putri paling sukses di Kejuaraan Dunia dengan tiga gelar (2014, 2015, dan 2018) itu, dalam waktu 42 menit (statistik BWF).

An menunjukkan ambisinya menjadi Juara Dunia BWF 2023, menggenapi kesuksesannya menjadi peringkat satu dunia.

Cewek Negeri Ginseng itu mengajak lawannya bermain dalam tempo cepat dan tak gampang menyerah saat terdesak.

Marin kesulitan meredam permainan tanpa cela dari An dan sering membuat kesalahan sendiri.

Head to head An vs Marin kini menjadi 6-4.