Jadi Ketum Hanura Lagi, OSO Berjanji Bentuk DPP secara Demokratis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang akan segera menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) parpolnya untuk periode 2019-2024. Politikus kawakan yang beken disapa OSO itu baru saja terpilih menjadi ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura di Jakarta.

OSO terpilih menjadi ketua umum Hanura secara aklamasi. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena dalam sejarah tercipta aklamasi memilih saya memimpin partai lima tahun lagi," katanya saat menutup Munas III Partai Hanura di Jakarta, Rabu (18/12).

Mantan ketua DPD RI itu menjadi formatur tunggal yang menyusun kepengurusan DPP Hanura. Meski demikian, OSO akan melibatkan beberapa kader Hanura dalam penyusunan kepengursan DPP untuk lima tahun mendatang.

OSO akan membentuk tim yang menggodok figur-figur calon fungsionaris DPP Hanura 2019-2024. "Saya akan demokratis terbuka menerima saran karena yang saya perlukan bukan hanya ketegasan tetapi juga loyalitas," ungkapnya.

Lebih lanjut OSO menegaskan, penyusunan personalia DPP dilakukan berdasarkan prinsip the right man in the right place. Politikus asal Kalimantan Barat itu juga berjanji akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang berintegritas selama lima tahun ke depan.

"Saya akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya," tegas OSO.(boy/jpnn)