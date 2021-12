Jadi Pemain Terbaik Laga Indonesia vs Vietnam, Begini Kata Alfeandra Dewangga

jpnn.com, SINGAPURA - Alfeandra Dewangga Santosa dipilih sebagai pemain terbaik atau man of the match dalam laga Indonesia vs Vietnam yang berakhir imbang 0-0. Dalam laga Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (15/12) malam, pemain asal PSIS Semarang itu memang tampil apik menjaga lini pertahanan. Peran pemain yang karib disapa Dewa tersebut begitu terlihat dalam 2 x 45 menit. Baca Juga: Timnas Indonesia Vs Vietnam 0-0: Banyak Drama di Masa Injury Time Dia juga menjadi bek tengah yang sejauh ini telah merasakan tiga pertandingan, mulai lawan Kamboja, Laos, sampai Vietnam. Sosok pemain yang pernah masuk Timnas Indonesia U-20 itu perannya cukup krusial. Dia terlihat beberapa kali mampu mematahkan serangan Vietnam saat masuk ke dalam kotak penalti. Baca Juga: Pesan Shin Tae Yong yang Bikin Semangat Timnas Indonesia Menggelegar, Oh Ternyata Dewa juga beberapa kali mampu membaca alur permainan tim Golden Star, sehingga bola bisa disapu olehnya menjauhi daerah pertahanan Indonesia. Karena perannya itu, Dewa mendapatkan gelar man of the match. Ada sebuah telepon seluler yang berhak menjadi miliknya sebagai hadiah pemain terbaik di pertandingan ini. Menanggapi capaiannya, dia menilai pertandingan kontra Vietnam memang cukup berat.