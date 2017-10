Jadi Seleb Tereksis, Ayu Ting Ting Malah Dicap Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting baru saja dinobatkan sebagai Selebriti Tereksis oleh salah satu infotainment.

Ibu satu anak itu pun mengungkap kebahagiaannya itu melalui akun Instagram pribadinya.

“Thank you Selebrita award for the award.....makasih jg utk semua yg selalu support n doain aku, i love you all my fans..... #alhamdulillahyAllah,” tulis Ayu sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Unggahan foto itu pun langsung banjir komentar dari warganet. Seperti biasa, pelantun lagu Sambalado itu mendapat komentar nyinyir dari warganet.

Ayu Ting Ting memamerkan piala penghargaan Selebriti Tereksis.

“Jelek anjrit wkwk,” kata akun tinaaaagst. “Eksis hujatan wkwkwkwk g***k,” lanjut akun rzaqwy. “Pelakor perebut suami orang,” sambung akun dini_putri785.

“Tereksis paling BANYAK haters nya kaleeee wkwkwk,” ujar akun fy_nur. “Kategori PELAKOR terseleb yaaa???,” tulis akun kingaditama.