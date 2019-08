Jadwal 11 Wakil Indonesia di 16 Besar Thailand Open, Ada yang Sudah Ditunggu Lin Dan

jpnn.com, BANGKOK - Indonesia menyisakan sebelas wakilnya di 16 Besar Thailand Open 2019 yang digelar Kamis (1/8) mulai pukul 13.00 WIB.

Dua ganda yang merupakan juara bertahan yakni Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri) dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran) masih melanjutkan kiprahnya. Di 16 Besar nanti, Greysia/Apriyani akan meladeni duo Prancis Delphine Delrue/Lea Palermo. Sedangka Hafiz/Gloria berhadapan dengan He Jiting/Du Yue.

Dari nomor tunggal putra, ranking 34 dunia, Shesar Hiren Rhustavito bakal menemui lawan berat, pemain senior asal Tiongkok yang kini bertengger di peringkat 14 dunia, Lin Dan.

Laga nanti merupakan pertemuan pertama. "Kalau lawan Lin Dan, semua harus maksimal, karena dia pemain yang matang. Enggak boleh kalah mentalnya, harus berani dulu mengeluarkan semua kemampuan. Walau dia sudah tidak muda tetapi permainannya matang, dan tidak mudah untuk dihadapi," ujar Shesar kepada Badminton Indonesia.

"Tidak ada beban, justru saya mau coba, apakah yang sudah dilatih itu masuk enggak ke pertandingan. Kami belum pernah bertemu, sekarang posisinya 0-0, sama-sama ada peluang," tutur Shesar.

Pada babak pertama yang digelar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, kemarin, Shesar menang atas pemain Prancis Lucas Claerbout 23-21, 20-22, 21-13. (adk/jpnn)

Jadwal 11 wakil Indonesia di 16 Besar Thailand Open 2019:

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Delphine Delrue/Lea Palermo (Prancis)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Ou Xuan Yi/Zhang Nan (Tiongkok)

Lyanny Alessandra Mainaky vs Fitriani

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok)

Shesar Hiren Rhustavito vs Lin Dan (Tiongkok)

Tommy Sugiarto vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Seo Seung Jae/Cha Yujung (Korsel)

Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs He Jiting/Du Yue (Tiongkok)