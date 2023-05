Jadwal 6 Wakil Indonesia di 8 Besar Malaysia Masters 2023, Bisa Live Streaming

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Enam wakil Indonesia berjuang dalam perempat final Malaysia Masters 2023, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (26/5).

Laga Top 8 ajang BWF World Tour Super 500 (kategori III, di bawah Super 750 dan Super 1000) ini bisa disaksikan live di RCTI+ dan BWF TV mulai pukul 08.00 WIB.

Indonesia menaruh harapan, masih punya peluang meraih gelar di semua nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Di bawah ini jadwal perjuangan wakil Merah Putih di 8 Besar Malaysia Masters 2023. (adk/jpnn)

Court 1

Partai II:

Gregoria Mariska Tunjung vs Wang Zhi Yi (China)

Ranking: 9 vs 8

Head to head: 1-2

Partai VIII

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

Ranking: 9 vs 2

Head to head: 1-5

Court 2