Jadwal 8 Besar VNL 2024 Putra, Jepang Vs Kanada jadi Pembuka

jpnn.com - LODZ – Babak gugur Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putra bakal dimulai Kamis (27/6) sampai Senin (1/7) dini hari WIB.

Delapan negara siap tempur di perempat final (The Finals) yang digelar di Atlas Arena, Lodz, Polandia.

Laga 8 Besar dibuka dengan Jepang vs Kanada, Kamis (27/6) mulai pukul 22.00 WIB.

Baca Juga: 3 Negara jadi Korban Ganasnya Penutupan Penyisihan VNL 2024

Tiga jam berselang, tuan rumah yang juga petahana, Polandia, meladeni Brasil.

Pada Jumat (28/6) malam, ada superbig match Italia vs Polandia, lalu tiga jam berikutnya ada juara penyisihan VNL 2024, Slovenia menghadapi Argentina.

Lodz juga mendapat kehormatan selain sebagai tuan rumah The Finals, yakni undian bola voli indoor Olimpiade 2024. (vw/jpnn)

The Finals VNL 2024 Putra

Perempat Final

Kamis (27/6) 22.00 WIB: Jepang (unggulan 4) vs Kanada (5)

Jumat (28/6) 01.00 WIB: Polandia (2) vs Brasil (7)

Jumat (28/6) 22.00 WIB: Italia (3) vs Prancis (6)

Sabtu (29/6) 01.00 WIB: Slovenia (1) vs Argentina (8)