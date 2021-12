Jadwal Liga Champions Dini Hari Nanti: Bertabur Big Match, Termasuk AC Milan vs Liverpool

jpnn.com, JAKARTA - Matchday keenam Liga Champions akan tersaji pada Rabu (8/12) dan Kamis (9/12) mendatang.

Sebanyak 11 tim sudah dipastikan lolos ke 16 besar.

Klub-klub tersebut ialah Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Ajax Amsterdam, Sporting CP, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munchen, Manchester United, Juventus dan Chelsea.

Kini, tersisa lima tiket lagi yang akan diperebutkan tiap kontestan Liga Champions 2021/22.

Pada Rabu (8/12) akan tersaji beberapa partai akbar yang layak disaksikan. Sejumlah tim papan atas yang saling bentrok, yaitu Real Madrid vs Inter Milan, AC Milan vs Liverpool, dan FC Porto vs Atletico Madrid.

Dari Grup B, AC Milan akan mengemban misi berat saat menjamu Liverpool di San Siro.

Jawara Liga Champions tujuh kali itu mesti menang melawan The Reds jika ingin melaju ke 16 besar sambil berharap FC Porto bermain imbang melawan Atletico Madrid.

Di pertemuan terakhir pada September lalu, Milan takluk 2-3 dari Liverpool saat bertandang ke Anfield Stadium.