jpnn.com, MADRID - Delapan laga fase grup pada Rabu (13/9) dini hari telah menghadirkan 28 gol. Dari depalan jadwal Liga Champions Kamis dini hari nanti, kemungkinan banyak gol dan drama lain masih mungkin terjadi.

Di Grup E, laga ketat diprediksi terjadi di Anfield, saat wakil Premier League, Liverpool menjadi tuan rumah buat delegasi La Liga, Sevilla. Sementara wakil Inggris lainnya, Manchester City yang berada di Grup F akan diuji Feyenoord.

Sedangkan sang juara bertahan Real Madrid, akan memulai perjuangan mempertahankan gelar di Santiago Bernabeu. Apoel Nicosia bakal menjadi lawan pertama di Grup H. Satu pertandingan lagi di grup ini diprediksi lebih sengit, yakni duel yang mempertemukan Tottenham Hotspur dan Borussia Dortmund. (adk/jpnn)

Hasil Liga Champions (Rabu, 13/9 dini hari WIB)

Grup A

Benfica 1 - 2 CSKA Moscow, Manchester United 3 - 0 Basel

Grup B

Bayern Munich 3 - 0 Anderlecht, Celtic 0 - 5 Paris Saint Germain

Grup C

Chelsea 6 - 0 Qarabag FK, Roma 0 - 0 Atletico Madrid

Grup D

Barcelona 3 - 0 Juventus, Olympiacos 2 - 3 Sporting CP

Jadwal Liga Champions (Kamis, 14/9)

Grup E

01.45 WIB Liverpool vs Sevilla

01.45 WIB Maribor vs Spartak Moscow

Grup F

01.45 WIB Feyenoord vs Manchester City

01.45 WIB Shakhtar Donetsk vs SSC Napoli

Grup G

01.45 WIB FC Porto vs Besiktas

01.45 WIB RasenBallsport Leipzig vs Monaco

Grup H

01.45 WIB Real Madrid vs APOEL Nicosia (Live SCTV)

01.45 WIB Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund