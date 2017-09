Jadwal Liga Champions Rabu Dini Hari: Big Match di Dortmund

jpnn.com, DORTMUND - Kompetisi antarklub kasta tertinggi di Eropa kembali bergulir tengah pekan ini. Dari delapan jadwal Liga Champions Rabu (27/9) dini hari nanti, setidaknya ada dua laga yang pantas dilabeli big match.

Juara bertahan Real Madrid bakal bertandang ke markas Borussia Dortmund. Duel di Signal Iduna Park akan live di di SCTV mulai pukul 01.45 WIB. Meski superior di Liga Champions, Madrid belum pernah menaklukkan Dortmund di kandangnya.

Musim lalu, keduanya juga satu grup di Liga Champions 2016-2017, tepatnya Grup F. Dari dua perjumpaan, kedua tim berbagi angka sama 2-2

Duel Spartak Moscow melawan Liverpool juga diprediksi sengit. Setelah gagal meraih poin penuh saat laga kandang melawan Sevilla, Liverpool butuh tiga poin. Namun, sayangnya The Reds harus mencari tiga poin tersebut di Moscow, tempat yang kurang ramah buat tim Inggris. (adk/jpnn)

Jadwal Liga Champions Rabu (27/9) 01.45 WIB



Grup E: Spartak Moscow vs Liverpool, Sevilla vs NK Maribor

Grup F: Manchester City vs Shakhtar Donetsk, Napoli vs Feyenoord

Grup G: AS Monaco vs FC Porto, Besiktas vs RB Leipzig

Grup H: Borussia Dortmund vs Real Madrid, APOEL Nikosia vs Tottenham Hotspur