Jadwal MotoGP Amerika 2024, Awas! Jangan Sampai Salah

jpnn.com - AUSTIN - MotoGP Amerika 2024, yang merupakan seri ketiga dari MotoGP musim ini, bakal hadir akhir pekan ini.

Latihan bebas atau free practice 1 bakal membuka tahapan, pada Jumat (12/4) mulai pukul 22.45 WIB.

Buat penggila MotoGP di Indonesia, hati-hati, jangan sampai salah. Beda waktu di Circuit of The America (COTA), Austin, AS, dengan Waktu Indonesia Barat ialah hampir 12 jam.

Sprint MotoGP Amerika bakal digelar pada Minggu (14/4) dini hari WIB, sedangkan Race pada Senin (15/4) dini hari WIB.

Jadwal MotoGP Amerika 2024

Jumat (12/4)

22.45-22.30 WIB: Free Practice 1

Sabtu (13/4)

03.00-04.00 WIB: Practice

22.10-22.40 WIB: Free Practice 2

22.50-23.05 WIB: Qualiying 1

23.15-23.30 WIB: Qualifying 2

Minggu (14/4)

03.00 WIB: Sprint (10 Laps)

21.40-21.50 WIB: Warm Up

Senin (15/4)

02.00 WIB: Race (20 Laps)

Khusus buat penggemar Marc Marquez, berharaplah pembalap kesayangan Anda akan memutus dahaga kemenangannya di sini, di COTA.

"Marc Marquez sedang menyiapkan topi Stetson dan sepatu bot koboi berkulit ular untuk akhir pekan ini karena ia bertujuan untuk mengakhiri kekeringan kemenangannya di MotoGP," bunyi ulasan di laman MotoGP (Nick Harris blog).

"Pembalap Spanyol itu telah memenangi tujuh kontes MotoGP di sirkuit Amerika. Tidak ada yang akan mengesampingkan dia untuk mencapai posisi kedelapan, dengan perjalanan pertamanya di Gresini Ducati di trek Texas."