MotoGP Amerika: Pecco Vs Marquez Masih jadi Sorotan

jpnn.com - AUSTIN - Seri ke-3 MotoGP 2024, MotoGP Amerika bakal hadir di Circuit Of The America atau COTA akhir pekan ini. Menjelang balapan bergulir, publik masih menyoroti perseteruan antara Francesco 'Pecco' Bagnaia dengan Marc Marquez, yang keduanya terlibat tabrakan di MotoGP Portugal, 24 Maret. Komentator legendaris MotoGP Guido Meda menilai persaingan Pecco vs Marquez bakal menjadi warna dari balapan sepanjang musim. Baca Juga: Siapa Salah dalam Insiden Pecco Vs Marquez? Ini Jawabannya Menurutnya, dengan kontak di race MotoGP Portugal itu, Marc Marquez telah mengukur kekuatan Pecco Bagnaia. Marquez telah memahami secara langsung bahwa Pecco bukan tipe pembalap yang gampang menyerah saat disalip. “Bagnaia juga akhirnya memahami bahwa Marquez masih menjadi lawan tangguh dalam pertarungan jarak dekat," tutur Meda kepada Motosprint. Mungkinkah bentrokan tersebut - yang menurut Race Direction hanya sebuah insiden balapan, memiliki efek jangka panjang untuk internal Ducati? Baca Juga: Cek Klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin Bangga “Saya akan mengatakan tidak. Sebaliknya, itu membuat mereka saling menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan saingan yang menakutkan," katanya. “Mereka berdua adalah dua orang yang matang, apa yang terjadi menambah daya tarik kejuaraan ini."