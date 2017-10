Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di 16 Besar French Open

jpnn.com, PARIS - Tujuh delegasi Indonesia akan berjuang meraih tiket perempat final French Open, di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Kamis (26/10) malam WIB.

Satu dari tunggal putra yakni Anthony Sinisuka Ginting yang akan berhadapan dengan tunggal Hong Kong, Hu Yun. Meski secara peringkat dunia Ginting lebih baik (18 vs 26), namun lawannya memegang rekor pertemuan 1-0. Ginting kalah saat Japan Open 2017 September kemarin.

Dari tunggal putri, Hanna Ramadini akan meladeni Chen Yufei (Tiongkok). Hanna (ranking 35) belum pernah bentrok dengan pemain peringkat sepuluh dunia ini.

Kemudian dari ganda putra, Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro melawan He Jiting/Tan Qiang (Tiongkok). Pertandingan nanti merupakan yang pertama buat mereka. Satu ganda putra Indonesia lainnya yang juga lolos ke babak kedua, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan meladeni ganda Korea Selatan, Chung Eui Seok/Kim Dukyong. Ini juga duel perdana antara kedua ganda.

Dari sektor ganda campuran, Merah Putih punya dua ganda terbaik di 16 Besar. Praveen Jordan/Debby Susanto dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Praveen/Debby harus menyingkirkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Puttita Supajirakul untuk tiket 8 Besar. Sedangkan Tontowi/Liliyana bertemu dengan pasangan Rusia, Ivan Sozonov/Evgeniya Kosetskaya.

Satu wakil lagi, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan menantang unggulan keempat dari Jepang Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. (adk/jpnn)

Jadwal wakil Indonesia di 16 Besar French Open 2017 (mulai pukul 19.00 WIB)

Hanna Ramadini vs Chen Yufei (Tiongkok)

Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs He Jiting/Tan Qiang (Tiongkok)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Chung Eui Seok/Kim Dukyong (Korsel)

Anthony Sinisuka Ginting vs Hu Yun (Hong Kong)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Dechapol Puavaranukroh/Puttita Supajirakul (Thailand)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Ivan Sozonov/Evgeniya Kosetskaya (Rusia)