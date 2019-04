Jadwal Semifinal Singapore Open 2019 Siang Ini

jpnn.com, SINGAPORE - Empat wakil Indonesia akan bertarung di semifinal Singapore Open 2019, Sabtu (13/4) mulai pukul 12.00 WIB.

Dari nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan meladeni juara bertahan Chou Tien Chen (Taiwan). Rekor pertemuan kedua pemain saat ini sama kuat, 4-4. Namun, dalam dua pertemuan terakhir yakni di Korea Open 2018 dan BWF World Tour Finals 2018, Ginting kalah.

(Bacalah: Ginting: Puji Tuhan Saya Berhasil)

Dari nomor ganda putra, Indonesia memiliki dua wakil. Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan. Keduanya akan berhadapan dengan sesama ganda papan atas dunia. Minions ketemu Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) sementara Ahsan / Hendra meladeni duo Tiang Listrik dari Tiongkok Li Junhui / Liu Yuchen.

Satu wakil lagi, ganda campuran Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja meladeni ganda Malaysia Tan Kian Meng / Lai Pei Jing. (adk/jpnn)

Play of the Day | Akane Yamaguchi ???????? shows us how it's done ???????? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/xpz4NUi963 — BWF (@bwfmedia) April 12, 2019