Lihat! Duet Tiang Listrik Tutup 8 Besar Singapore Open 2019 dengan Luar Biasa

jpnn.com, SINGAPORE - Ganda putra juara dunia 2018 Li Junhui / Liu Yuchen menjadi pemain terakhir yang memastikan tiket semifinal Singapore Open 2019.

Melakoni duel sengit melawan Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) di Singapore Indoor Stadium, Jumat (12/4) malam, Li / Liu menang 21-15, 19-21, 21-19 dalam durasi 64 menit (statistik BWF).

Li / Liu yang juga biasa disebut duet Tiang Listrik karena tingginya yang menjulang di lapangan serta smes mereka yang menyengat, cukup kerepotan meladeni Astrup / Rasmussen.

