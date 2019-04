Tegang 80 Menit! Jojo Menyerah dengan Dramatis dari Viktor Axelsen

jpnn.com, SINGAPORE - Tepuk tangan meriah terdengar usai laga perempat final tunggal putra Singapore Open 2019 antara Jonatan Christie alias Jojo vs Viktor Axelsen, di Singapore Indoor Stadium, Jumat (12/4) malam berakhir.

Jojo kalah rubber game 24-22, 18-21, 22-24. Sepanjang pertandingan berdurasi 80 menit (statistik BWF) itu, penonton disuguhkan permainan kelas dunia dari kedua pemain. Jojo dan Axelsen lagi sama-sama mood dan on fire di laga ini. Kedua pemain tak ada kata menyerah mengejar satu poin.

