Jadwal Serie A Pekan Ini, Ada Masalah dengan Ronaldo

jpnn.com, BERGAMO - Cristiano Ronaldo kemungkinan absen saat Juventus bertandang ke markas Atalanta dalam lanjutan laga Serie A, Sabtu (23/11) malam nanti.

Pelatih Juve Maurizio Sarri dalam konferensi pers menjelang pertandingan mengungkapkan, Ronaldo belum siap untuk turun ke lapangan, meski ia bermain untuk timnas Portugal selama jeda internasional.

Sarri menjelaskan bahwa tujuan klub mengistirahatkan Ronaldo agar si pemain fit dan siap untuk pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid tengah pekan depan.

"Tidak perlu klarifikasi, saya pernah bermain pada menit 90-an dan bahkan pemain amatir memiliki reaksi yang sama ketika diganti. Entah saya menghabiskan hidup saya dengan melakukan klarifikasi atau saya terbiasa dengan fakta bahwa para pemain harus dibiarkan emosi," ujar mantan pelatih Chelsea itu yang dilansir Fox Sports pada Jumat (22/11).

"Ini bukan masalah. Kami mencoba untuk memulihkan kondisinya, bahkan secara mental dan berusaha membuatnya berlatih lebih baik. Tujuannya membuat Ronaldo siap di pertandingan Liga Champions melawan Atletico. Klub menjalankan program ini, tetapi besok ia 99 persen tidak bermain," katanya. (antara/jpnn)

Jadwal Serie A Pekan Ini (WIB)

Sabtu (23/11)

21.00 Atalanta vs Juventus

Minggu (24/11)

00.00 AC Milan vs Napoli

02.45 Torino vs Inter Milan

18.30 Bologna vs Parma

21.00 AS Roma vs Brescia

21.00 Verona vs Fiorentina

21.00 Sassuolo vs Lazio

Senin (25/11)

00.00 Sampdoria vs Udinese

02.45 Lecce vs Cagliari

Selasa (26/11)

02.45 SPAL vs Genoa