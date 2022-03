Jadwal Tinju Azka Corbuzier vs Vicky Prasetyo Malam Ini, Main Jam Berapa?

jpnn.com, JAKARTA - Malam nanti bakal digelar boxing celebrity match bertajuk "Close The Door on" antara Azka Corbuzier vs Vicky Prasetyo.

Duel adu jotos itu akan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier pada pukul 20.00 WIB.

Jelang pertandingan tersebut, Deddy Corbuzier memberikan wejangan kepada Azka agar tidak meremehkan Vicky Prasetyo.

Sebab, dalam olahraga tinju ada istilah lucky blow alias pukulan keberuntungan yang tidak bisa diduga kapan datangnya

"Di tinju ada istilah lucky blow. Enggak sengaja kepukul tiba-tiba jatuh, terlalu meremehkan akhirnya kalah," ujar peraih dua gelar Merlin Awards kategori Mentalis terbaik di dunia itu.

Selain itu, Azka juga mendapat pesan dari sang bunda, Kalina Ocktaranny agar menampilkan yang terbaik.

"Jadi yang terbaik," ujar wanita 41 tahun dalam tayangan YouTube Cumicumi.