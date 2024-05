Jakarta Futures Forum Bahas Visi Jangka Panjang Indonesia-India di Dunia Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia-Observer Research Foundation (ORF), bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar India di Jakarta, menyelenggarakan Jakarta Futures Forum (JFF) perdana pada 2 dan 3 Mei 2024.

JFF merupakan perwujudan dari visi jangka panjang dan komitmen kedua negara untuk membangun masa depan yang bermakna dan inklusif bersama.

Keberhasilan proyek percontohan ini menjadi bukti fakta bahwa upaya kolektif dan solusi inovatif memang bisa menyatukan dunia tidak hanya tetapi juga mendekatkannya.

India dan Indonesia memiliki kemampuan dan mandat untuk mendefinisikan kembali apa arti inklusi di berbagai sektor dan isu, dengan demikian, memastikan dunia yang lebih adil dan lebih adil.

Saat India dan Indonesia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Forum tersebut sekaligus untuk merayakan hubungan khusus antara kedua negara maritim ini dengan mengidentifikasi dimensi baru untuk hubungan bilateral serta langkah yang lebih luas dengan Indo-Pasifik.

Untuk mewujudkan visi ini, Jakarta Futures Forum berfokus pada tiga pilar tematik, yaitu Capitalising on Climate: Road to a Sustainable Future; Claiming the Digital Horizons; dan The Road to Equality: Investing in Women-led Sustainable Development.

JFF mempertemukan hampir 200 pembuat kebijakan dan praktisi terkemuka dari India, Indonesia, dan negara-negara yang berpikiran sama dari seluruh dunia untuk menggarisbawahi pentingnya tema yang dibahas dan terus maju.

"Saat kita menavigasi dunia multipolar yang penuh dengan persaingan untuk sumber daya, sangat penting bagi India dan Indonesia untuk berkolaborasi dalam isu-isu seperti keamanan iklim dan persaingan geopolitik. Sama seperti pada tahun 1955, ketika kita menolak opsi biner dari blok Timur dan Barat, kita sekarang harus membentuk narasi abad ke-21 untuk Asia, yang mencerminkan aspirasi dan prioritas kita," ujar Dino Patti Djalal, pendiri FPCI.