Gelar Indonesia Net-Zero Summit 2023, FPCI Ajak Masyarakat Selamatkan Bumi  

jpnn.com, JAKARTA - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) saat ini menaruh perhatian khusus pada perkembangan isu perubahan iklim yang terjadi di dunia, terkhusus di Indonesia.

Oleh karena itu, FPCI bakal menggelar kegiatan Indonesia Net-Zero Summit 2023 pada Sabtu 24 Juni mulai pukul 09:00 – 21:00 WIB di Djakarta Theatre XXI, Jakarta.

INZS 2023 merupakan konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh FPCI sebagai ruang pertemuan bersama yang unik bagi menteri, pejabat, diplomat, pemuda, masyarakat sipil, musisi, selebritas, dan berbagai kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim, khususnya di Indonesia.

Menurut pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk menghimpun dan mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis perubahan iklim.

“Kami sejak 2021 menjadi organisasi masyarakat yang menggalahkan program perubahan iklim ini. Negara-negara lain juga punya ambisi yang tinggi untuk membahas fokus pada perubahan iklim, kita harapkan Indonesia juga. Ini kegiatannya offline. Kami dorong masyarakat dan pemerintah, get out of comfort zone. Kita biasanya menyadari ada krisis kalau sudah terjadi. Orang mati dulu baru kita sadar. Kita enggak bisa menunggu 20, 30 tahun lagi untuk ini,” tegas Dino dalam jumpa pers persiapan Gelar Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Cikini, Jakarta Pusat.

Tokoh-tokoh bangsa dan sejumlah selebritas akan hadir di kegiatan Indonesia Net-Zero Summit 2023, Sabtu mendatang. Di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Cinta Laura Kiehl, Maudy Ayunda, Ketua KPU Hasyim Asya’ri, hingga aktor asal Korea Selatan Choi Siwon.

“Temanya It’s Now or Never. Harus sekarang ini kita beraksi. Enggak bisa tunggu tahun 2030an, sudah telat. Kami akan umumkan deklarasi generasi Net Zero juga bersama anak-anak muda dan semua kalangan menuju Indonesia 2045,” sambung mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut.

Kegiatan INZS 2023 akan ditutup dengan “Konser untuk Iklim” bersama band papan atas Indonesia, KOTAK dan D’MASIV.