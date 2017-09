Jalani Pemeriksaan, Syahrini Pakai Baju Kemarin?

Penyanyi Syahrini tengah menjalank pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Dia harus berurusan dengan Kepolisian terkait kasus dugaan penipuan terhadap puluhan ribu calon peserta umrah PT First Travel.

Penampilan Syahrini terlihat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri. Pelantun lagu Sesuatu itu mengenakan kaos warna putih dan ‎topi berwarna hitam putih.

Meski begitu, kaos dan topi yang dikenakan Syahrini ternyata berasal dari brand fashion ternama.

Hal ini diketahui unggahan perempuan 35 tahun itu di dalam akun Instagram miliknya @princessyahrini, Selasa (25/9).

Kaos dan topi yang dikenakan Syahrini ketika menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sama seperti foto yang di‎a unggah di Instagram miliknya.

Dia menggunakan kaos Channel dan topi Gucci.

"Before I Used To Be Afraid Of Being Alone. Now, I'm Afraid of Having The Wrong People As Company!" tulis akun Instagram @princessyahrini dalam keterangan foto.

Kaitan Syahrini dengan PT First Travel, karena dia disebut-sebut pernah mempromosikan perusahaan penyedia jasa perjalanan ibadah umrah itu. Meski begitu, Syahrini tidak banyak berkomentar ‎begitu tiba di Bareskrim Polri.