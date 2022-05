Jalur Arus Balik Ini Sangat Lancar, Masyarakat Bisa Menjajalnya 

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy lega melihat kondisi exit tol Setono jalur Pantai Utara (Pantura) Pekalongan. Itu karena jalur tersebut sangat lancar.

"Alhamdulillah. Kami lihat di pantura relatif lancar, ini merupakan suatu ikhtiar kita bersama,” ujar Menko Muhadjir meninjau langsung jalur Pantai Utara (Pantura) Pekalongan, Jumat (6/5).

Menko Muhadjir mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa hal untuk mengantisipasi pergerakan puncak arus balik mudik lebaran di jalur Pantura yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022.

“Salah satunya itu penerapan one way," kata Muhadjir.

Menhub Budi Karya Sumadi yang mendampingi Menko Muhadjir menjelaskan, saat penerapan one way, para Kapolres dan pemilik kewenangan diharapkan dapat merespons dan bertindak sesuai arahan Kakorlantas.

Di antaranya ada dua, yakni pada saat one way itu load-nya luar biasa maka jalan dari Pekalongan ini tidak boleh masuk jalan tol.

Atau sebaliknya apabila jalan one way di jalan tol itu padat karena suatu hal maka mereka yang ikut dalam one way itu dikeluarkan di beberapa kota di sekitaran one way di antaranya Pekalongan,” jelas Menhub.

Oleh karena itu, dia berharap sosialisasi perlu disampaikan kepada wali kota, Dandim dan Kapolres di masing-masing Kab/Kota sepanjang jalur Pantura.