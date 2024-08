Jasindo Raih 2 Penghargaan di Ajang GRC & Performance Excellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) meraih penghargaan The Best GRC for Corporate Compliance 2024 pada sektor asuransi.

Kemudian penghargaan The Best GRC for Corporate Culture 2024 pada sektor asuransi di GRC & Performance Excellence Award 2024.

Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada organisasi-organisasi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan praktik kepatuhan.

Prosedur penilaian ekstensif mencakup analisis menyeluruh terhadap lebih dari 300 perusahaan di Indonesia.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Asuransi Jasindo, Dewi Utari, menuturkan melalui penghargaan ini menjadi bukti komitmen transformasi Perusahaan yang telah konsisten dalam menjunjung tinggi standar governance, risk management, dan compliance dalam setiap kegiatan operasional bisnis yang dilakukan.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan standar manajemen risiko kami untuk memberikan added value yang terbaik kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia,” ujar Dewi Utari.

Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2024 merupakan bukti upaya berkelanjutan Asuransi Jasindo dalam memperkuat praktik manajemen risiko dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan.

“Melalui praktik tata kelola yang baik, kami yakin akan dapat menjadi risk management partnership yang dapat diandalkan dalam memberikan perlindungan asuransi yang komprehensif,” serunya.(chi/jpnn)