Jauh - jauh dari Jakarta, Menteri Puan Bawa Banyak Bantuan untuk Warga Landak

jpnn.com, LANDAK - Menteri Koordinator PMK Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat hari ini. Dalam kunjungannya untuk membuka Kemah Revolusi Mental ini, Menteri Puan tak datang dengan tangan kosong.

Dia membawa serta bantuan - bantuan pemerintah dari kementerian di bawah Kemenko PMK untuk warga Landak yang merupakan asal Suku Dayak Kalbar.

Bantuan yang diberikan di antaranya bibit peremajaan sawit rakyat untuk 685,7 hektar, 2000 bibit pisang dan lima unit alat pertanian hand tractor. Kemudian bantuan PKH yang diterima 18.798 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

"Semoga bantuan PKH dari Kementerian Sosial di bawah Kemenko PMK ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Landak," kata Menteri Puan saat memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga Landak.

Selain itu juga diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 28.729 siswa penerima di Landak dari Kemendikbud. Setiap siswa miskin SD memperoleh bantuan Rp 450 ribu per anak per tahun.

Sedangkan siswa miskin SMP memperoleh bantuan Rp 750 ribu per anak per tahun. Selanjutnya, siswa miskin SMA/SMK mendapat bantuan Rp 1 juta per anak per tahun. Jumlah anggaran KIP Kabupaten Landak senilai Rp24,5 miliar.

Kemudian goodie bag sebanyak 2.200 unit berisi perlengkapan sekolah bagi anak - anak yang mengikuti Gerakan Revolusi Mental dan bantuan laboratorium IPA untuk SMPN 9 Sengah Temila Landak.

Bukan hanya untuk para pelajar, ada juga bantuan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 500 kg asupan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Landak.