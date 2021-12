Java Jive Merilis Vinyl untuk Pertama Kali

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Java Jive akhirnya merilis vinyl atau piringan hitam untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1993.

Band beranggotakan Fatur, Danny, Capung, Noey, Tonny dan Edwin itu bersama Musica Studio's meluncurkan vinyl bertajuk 'The Best of Java Jive, Vol. 1'.

"Di tengah maraknya platform digital, kami senang sekali punya album fisik dalam bentuk vinyl. Ini suatu hal yang langka, bisa jadi ini juga sebagai sebuah penghargaan untuk sebuah karya," kata Fatur, vokalis Java Jive, Kamis (16/12).

Piringan hitam The Best of Java Jive, Vol. 1 berisi 10 lagu terbaik dari Java Jive.

Antara lain, Permataku (cipt: Danny/Java Jive), Gadis Malam (cipt: Coki Batubara), Menikah, (cipt: Capung/Java Jive), Sisa Semalam (cipt: Java Jive), Selingkuh (cipt: Capung/Java Jive).

Selanjutnya ada lagu, Akankah (cipt: Tonny/Java Jive), Gosip Murahan (cipt: Danny/Java Jive), Anita (cipt: Capung), Tapi Mungkin (cipt: Capung/Java Jive), dan Apatis (cipt: Noey/Danny/Tonny).

Baca Juga: Ini Alasan Judika Masih Merilis Album Fisik

"Ini bisa menjadi sebuah koleksi yang membanggakan dan unik buat semua pecinta musik Indonesia," tambah Fatur.

Vinyl album The Best of Java Jive, Vol. 1 sudah diedarkan mulai pertengahan Desember 2021.(ded/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: