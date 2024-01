Shakira Jasmine dan Arash Buana Hadirkan Lagu untuk Para Bucin

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine berkolaborasi dengan musisi sekaligus sahabat dekatnya, Arash Buana dalam lagu terbaru berjudul I Don't Wanna Go Back Home.

Lagu kolaborasi yang dirilis pada 17 Januari 2024 itu ternyata sudah terpendam sejak beberapa tahun silam.

Shakira Jasmine mengatakan I Don't Wanna Go Back Home menceritakan tentang perasaan kasmaran sepasang muda mudi yang sedang jatuh cinta.

Liriknya yang sederhana namun manis sangat cocok untuk mengekspresikan ungkapan hati pasangan yang tidak ingin terpisah jarak.

"Single ini adalah pembuka aku di tahun ini untuk menandakan bahwa ke depannya aku akan merilis album," kata Shakira Jasmine, Jumat (19/1).

Lirik lagu I Don't Wanna Go Back Home ditulis berdasarkan kisah pribadi Arash Buana yang dialami 5 tahun yang lalu.

"Waktu itu masih usia 16 tahun, jadi masih mikir tentang pacaran yang pengin egois. Sejujurnya untuk umur kita yang sekarang sudah enggak relate, sudah dewasa, tetapi since ini udah pernah dibuat dan udah lama banget, why not kalau kita record and capture the memory we had," beber Arash Buana.

Awal mula pertemuan Shakira Jasmine dan Arash Buana ternyata karena ketidaksengajaan.