Jawaban Jokowi Mengenai Reshuffle dan Pertemuan dengan Surya Paloh, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan jawaban yang jelas mengenai kapan dirinya melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Saat ditanya awak media apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet ada Rabu pon ini, eks gubernur DKI Jakarta itu justru memberikan jawaban yang mengambang.

"Masa? Rabu pon? Benar? He he. Ya, nanti tunggu saja," kata Jokowi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (29/1)

Presiden Jokowi juga membenarkan dirinya telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta, baru-baru ini.

Mengenai isi pembicaraan mereka berdua, Jokowi merahasiakannya.

Eks gubernur DKI Jakarta itu menyatakan tidak ada yang istimewa dengan pertemuan itu.

"Pertemuannya biasa-biasa saja," kata Jokowi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Saat disinggung apakah keduanya membahas reshuffle kader NasDem di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi juga enggan menjawabnya.