Jaz Menyanyikan Ulang Lagu Legendaris Fly Me To The Moon

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Jaz Hayat atau Jaz memberikan sebuah kejutan manis bagi para pendengar setia.

Dalam rangka peluncuran sekaligus bagian dari promo film terbaru Sony Pictures Fly Me to the Moon yang tayang mulai 2 Agustus 2024, dia mengisi lagu tema dengan menyanyikan ulang lagu populer karya Bart Howard, Fly Me to the Moon.

Kesempatan tersebut tentu sangat disyukuri Jaz yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan besar sepanjang karier bermusiknya.

“Aku merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk menyanyikan ulang salah satu lagu klasik yang sudah berkali-kali dilantunkan oleh berbagai penyanyi. Terima kasih kepada Sony Pictures karena sudah memilih aku langsung untuk menyanyikan lagu ini," kata Jaz, Senin (29/7).

Lagu Fly Me to the Moon diciptakan Bart Howard pada 1954 dengan memakai judul awal In Other Words.

Versi yang paling terkenal yakni dinyanyikan Frank Sinatra pada 1964 dan dimuat dalam album It Might as Well Be Swing.

Menurut Howard sendiri, pada saat versi Sinatra muncul, mungkin lagu ini sudah memiliki lebih dari 100 versi dengan penyanyi berbeda.

Meski mengusung genre jazz, namun untuk versi terbaru ini, aransemen Fly Me to the Moon (From Fly Me to the Moon Movie) disesuaikan dengan karakteristik Jaz.