Jedai Glow in The Dark, Melengkapi Gaya Rambut Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penjepit rambut merupakan salah satu aksesoris yang sulit dipisahkan dari kegiatan sehari-hari para wanita.

Untuk menjawab kebutuhan wanita, Declip.id Jedai Haircules meluncurkan produk Glow inThe Dark Series.

Jedai Haircules Glow in The Dark adalah sebuah produk terbaru yang menggabungkan fungsi dan estetika dalam sebuah aksesori rambut yang unik.

Baca Juga: Tampil Trendi dengan Gaya Rambut Kekinian ala Tezzen

Fitur unggulannya adalah kemampuannya untuk bersinar dalam gelap, menjadikan Jedai Haircules ini lebih dari sekadar pelengkap gaya.

Jedai Haircules Glow in The Dark diluncurkan melalui acara eksklusif yang diadakan di Helios Luck and Libare, sebuah lokasi yang menawarkan suasana elegan dan modern.

Peluncuran Jedai Haircules Glow in The Dark “Glow Anywhere You Go” dimeriahkan oleh penampilan spesial dari DJ Yasmin dan kehadiran influencer ternama Lula Lahfah, serta dipandu oleh MC Diera dan DJ Aloy, menciptakan suasana yang berkelas dan meriah.

Melalui tagline #itsgIowtime, DeClip ingin menginspirasi para wanita untuk merangkul kecantikan dan kepercayaan diri mereka.

Jedai ini dirancang untuk menjadi pengingat bahwa setiap wanita memiliki cahaya dalam dirinya, sebuah sinar alami yang mampu bersinar terang di tengah gelap.