Jelang Akhir Pekan, Rupiah Diyakini Bisa Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, masih yakin rupiah bisa menguat terhadap dolar AS, Jumat (31/1).

Pada pukul 9.26 WIB, rupiah bergerak menguat 4 poin atau 0,03 persen menjadi Rp 13.653 per dolar AS berbanding posisi sebelumnya di level Rp 13.657 per dolar AS.

Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini bergerak di kisaran Rp13.600 per dolar AS hingga Rp13.650 per dolar AS.

Baca Juga: Intervensi Pemerintah dan BI Belum Bisa Jaga Performa Rupiah Hari Ini

Landasan keyakinan itu, jelas Ariston, bahwa kekhawatiran terhadap virus corona memang masih ada, tetapi itu mulai tenang setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keyakinannya bahwa Tiongkok dapat mengendalikan penyebaran virus tersebut dengan cepat.

"Ini mendorong pasar masuk lagi ke aset berisiko. Rupiah bisa ikut menguat hari ini," tambah Ariston.

Jumlah kematian akibat Virus Corona di China terus menanjak menjadi 213 orang hingga Jumat pagi.

Jumlah orang yang terpapar Virus Corona jenis baru yang diberi nama 2019-nCoV itu dalam 24 jam terakhir juga bertambah menjadi 9.066 orang dan yang terduga sebanyak 12.167.

Otoritas kesehatan setempat menyatakan terdapat 162 orang yang dinyatakan sembuh sehingga sudah bisa meninggalkan rumah sakit.