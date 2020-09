Jelang MotoGP San Marino, Rossi dan Quartararo Punya Pertanyaan Buat Yamaha

jpnn.com, MISANO - Jelang balapan seri keenam musim ini MotoGP San Marino, dua pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Valentino Rossi mengungkap rasa heran mereka kenapa Yamaha tidak mengikuti tes privat di Misano Juni lalu.

Padahal Yamaha memiliki aset berharga Jorge Lorenzo sebagai test rider mereka saat itu.

Yamaha absen di tes yang diikuti oleh KTM, Honda, Ducati dan Aprilia, yang memiliki kesempatan untuk menjajal aspal baru trek Misano yang bakal menggelar balapan akhir pekan ini.

Karena tes tengah musim dilarang, Quartararo dan Rossi pun terkejut karena tidak melihat Yamaha memanfaatkan sesi tes di Misano itu.

