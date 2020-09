MotoGP San Marino Akhir Pekan Ini, Balapan di Dekat Rumahnya Rossi

jpnn.com, MISANO - MotoGP San Marino di Sirkuit Misano akhir pekan ini bakal menjadi balapan spesial buat juara dunia sembilan kali Valentino Rossi.

Bukan kali ini saja, setiap musim balapan di Misano punya arti khusus buat The Doctor.

Rossi besar di kampung halamannya Tavullia yang terletak tak jauh dari Sirkuit Misano dan balapan kali ini akan terasa lebih 'hidup' karena sejumlah penonton diiziinkan menyaksikan langsung di sirkuit, setelah sejumlah balapan sebelumnya tertutup karena pandemi.

Para penggemar akan memberi semangat kepada pahlawan lokal mereka akhir pekan nanti dan dalam pekan selanjutnya saat Misano kebagian jatah menggelar dua balapan dalam kalender musim ini.

