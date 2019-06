Jelang Peluncuran, Intip Spesifikasi Ducati Hypermotard 950 Terbaru

jpnn.com - Jelang peluncuran Ducati Hypermotard 950 terbaru, di India, esok hari (12/6). Motor para petualang ini membuka secara gamblang spesifikasi tongkrongannya.

Mulai dari tampilan, bagian depan Hypermotard 950 MY 2019 membawa desain lampu lebih kompak dengan Daytime Running Light (DRL). Setang lebih lebar, sementara bagian samping bodi dibuat ramping.

Dilansir Indianautoblog, Selasa (11/6), memastikan pijakannya kuat di atas tanah, pengukuran kurva kaki-kaki diperpendek 53 mm dari pendahulunya. Bagian belakang, twin tailpipes diletakkan di bawah tempat duduk.

Ducati Hypermotard 950 terbaru diklaim lebih ringan 4 kg dari model sebelumnya. Pengurangan bobot berkat aplikasi rangka baru, pelek, serta beberapa komponen berbahan material aluminium.

Sektor performa, Hypermotard 950 dibekali mesin 937 cc Testastretta 11° twin, diklaim telah mengalami peningkatan tenaga hingga 4 Hp lebih dari model sebelumnya. Di mana, total letupan tenaga yang dihasilkan mencapai 114 Hp pada 9.000 rpm dan torsi 96 Nm pada 7.250 rpm.

Kendati demikian, 80 persen torsi puncak sudah tersedia sejak putaran mesin pada 3.000 rpm, sementara 88 persen tersedia antara 5.000 dan 9.000 rpm. Ducati juga menawarkan Hypermotard 950 SP dengan kinerja lebih tinggi di pasar global.

Mendukung pengendaliannya, Ducati tidak ketinggalan melengkapi paket sistem elektronik di Hypermotard 950 terbaru, mencakup Bosch Cornering ABS dengan fungsi Slide by Brake (with setting 1), kontrol traksi (DTC EVO), Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift (DQS) up and down EVO (hadir sebagai standar pada versi 950 SP namun dapat juga ditambahkan ke varian non SP sebagai aksesori). (mg9/jpnn)