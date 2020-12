Jenderal Andika Ikuti Kegiatan IPAMS dan SELF Secara Virtual

jpnn.com, JAKARTA - KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti kegiatan "Indo-Pasific Armies Management Seminar" (IPAMS) ke-44 dan "Senior Enlisted Leader Forum" (SELF) ke-6 yang digelar secara virtual.

"IPAMS ke-44 dan SELF ke-6 ini merupakan platform bagi perwira dan bintara senior dari seluruh negara kawasan Indo-Pasifik untuk berdiskusi dan saling berbagi pemikiran terkait isu-isu terkini,” ujar Andika dalam keterangannya.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 17 dan 18 November 2020 tersebut diikuti oleh 30 negara dengan tuan rumah United States Army Pasific dan Philippine Army.??

Commanding of The Philippine Army, Lieutenant General Cirilito E. Sobejana membuka kegiatan IPAMS ke-44 dan SELF ke-6 tersebut.

Kegiatan IPAMS ke-44 dan SELF ke-6 mengusung tema "Addressing Challenges to Indo-Pasific Armies in Urban Environment" dan membahas langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Angkatan Darat di negara-negara Indo-Pasifik pada lingkungan perkotaan.

Adapun subtema yang menjadi pembahasan, yakni memahami lingkungan perkotaan pada abad XXI, mengadaptasi Angkatan Darat agar berhasil dalam lingkungan perkotaan, serta membahas peran angkatan darat dalam rehabilitasi pasca-operasi perkotaan.?

Dalam upacara penutupan, Lieutenant General Cirilito menyampaikan diskusi yang dilakukan dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan hubungan dan pemahaman di antara militer Angkatan Darat.

Khususnya, pemahaman tentang cara menghadapi kompleksitas operasi di lingkungan perkotaan, termasuk bantuan kemanusiaan serta tanggap bencana.