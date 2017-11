Jersey Baru Bikin Pemain Persebaya Makin Semangat

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memiliki jersey latihan baru dengan warna dan desain yang berbeda.

Jersey itu sudah dikenakan Rendi Irwan dan kawan-kawan dalam latihan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (2/11).

Biasanya jersey latihan yang mereka pakai berwarna hijau stabilo. Tanpa motif, jersey itu dipadupadankan dengan warna hitam, baik nomor punggung maupun celananya.

Untuk yang baru, jersey bewarna hijau terang, hampir mirip dengan jersey edisi Legend Game 90th yang dipakai para legenda Persebaya dalam Anniversary Game pada 17 Juni lalu.

Ada garis kuning sebagai motifnya. Selain itu, nomor punggung putih membuat jersey tersebut tampak lebih segar.

Logo sponsor MPM Honda Distributor tetap berada di bagian depan serta tambahan logo Persebaya, nomor punggung, dan tulisan Jawa Pos di bagian atas kiri serta kanan.

Yang membuat unik adalah model jersey tersebut.

Potongan you can see mirip dengan jersey basket membuat penampakan fisik pemain Persebaya lebih sangar.