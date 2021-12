Jessica Mila Ceritakan Pengalamannya Sebagai Indah di Tersanjung The Series

jpnn.com, JAKARTA - Sinetron fenomenal Tersanjung dibuat ulang menjadi sebuah series.



Tersanjung The Series digarap oleh Sutradara Anggy Umbara dan dibintangi oleh Jessica Mila, Rezky Aditya, dan Rayn Wijaya.



Series tersebut menceritakan tentang Indah (Jessica Mila) yang tinggal sebatang kara di Jakarta.



Takdir pun mempertemukan Indah dengan cinta pertamanya, Bobby (Rezky Aditya) dan Rama (Rayn Wijaya), pria yang menyayangi Indah.



Walaupun Tersanjung diangkat dari kisah lama, tetapi para pemain memastikan bahwa ceritanya akan cukup berbeda dari versi sinetron fenomenal itu.



Jessica Mila pun menceritakan pengalamannya saat memerankan sosok Indah dalam Tersanjung The Series.



"Sama sih seperti yang dibayangkan dari awal memang sudah dikasih tahu sinopsisnya seperti apa, paling yang aku mungkin sedikit enggak menyangka ternyata enggak mudah memerankan Indah," ujar Jessica Mila di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/12) sore.



"Ya, karena Indah itu di hidupnya mengalami begitu banyak challenge, banyak banget cobaan hidupnya bertubi-tubi," sambungnya.



Menurutnya, bukanlah hal mudah memerankan sosok Indah.



Aktris 29 tahun itu harus menjaga emosinya bahkan kerap kali menyendiri demi mendalami peran.



"Jadi, untuk bisa dapat setiap emosinya itu juga butuh pendalaman yang cukup dan konsentrasi yang cukup juga," ucap Jessica Mila.



"(Aku) sering banget di lokasi juga butuh waktu lagi untuk sendiri dan berkonsentrasi," imbuhnya.



Rezky Aditya sendiri mengaku tak sabar menantikan Tersanjung the Series tayang.



Pasalnya, suami Citra Kirana itu begitu senang lantaran bisa ikut bergabung dalam series tersebut.



"Dari awal juga, kan, saya juga bangga bisa bergabung dengan tersanjung, IP yang besar, dan setelah lihat trailernya luar biasa wow begitu," tutur Rezky Aditya.



"Jadi, enggak sabar untuk menyaksikan dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia," tambahnya.



Berjumla 16 episode, Tersanjung the Series mulai tayang di WeTV dan iflix pada 8 Desember 2021. (mcr7/jpnn)



