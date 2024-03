Jessica Mila Melahirkan Anak Pertama, Vidi Aldiano: Punya Keponakan Baru

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan baru saja dikaruniai anak pertama mereka.

Sebagai teman, Vidi Aldiano mengaku ikut senang atas kelahiran anak pertama Jessica Mila dan suaminya.

Terlebih itu merupakan keponakan pertamanya dari kelompok pertemanannya dengan Jessica Mila.

"Akhirnya baby girl-nya sudah hadir di dunia, baby Kyarra, welcome to the world. Happy banget, hari ini lagi happy day banget sih buat teman-temanya Mila dan Yakup," ujar Vidi Aldiano di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (21/3).

"Karena di geng kami yang pertama kali punya baby dia gitu. Jadi, senang punya keponakan baru," sambungnya.

Menurutnya, kebahagiaan yang dirasakan oleh Jessica Mila dan sang suami turut dia rasakan.

Suami Sheila Dara itu menyebut grupnya sudah heboh begitu mengetahui temannya tersebut telah melahirkan anak pertamanya dengan selamat.

"Mereka tuh dua orang baik disatukan sama Tuhan, terus kayak sekarang punya anak tuh rasanya kayak surga itu lagi nyanyi dari atas. Jadi, enggak tahu itu happinessnya menyebar saja," tutur Vidi Aldiano.