Jessica Puji Pria yang Kerap Buatnya Tersenyum, Siapa Hayo?

jpnn.com, JAKARTA - Jessica Iskandar menulis pesan manis lewat postingan akun Instagram miliknya.

Dirinya menuliskan pesan untuk seseorang yang selalu membuatnya tersenyum dan bahagia.

“And there’s this boy, the way he laughs makes me smile, the way he talks gives me butterflies, and everything about him makes me happy,” tulisnya.

Banyak yang meyakini jika pesan manis ini untuk putranya El Barack.

Namun, netizen jadi beda pendapat setelah melihat komentar pria yang dikabarkan dekat dengan Jessica, yakni Vishal Singh.

Di mana Vishal berkomentar memuji Jessica dengan menyebutnya cantik.

Melihat ini, sebagian netizen menjadi yakin jika hubungan keduanya bukan gimmick.

Terlebih, belum lama ini Vishal mengunggah video saat dirinya mengantarkan Jessica sampai ke mobil.