Jessica Iskandar Berbagi Tips Hidup Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Jessica Iskandar berbagi sejumlah tips agar hidup lebih bahagia.

Hal itu disampaikan Jessica lewat postingan foto dirinya bersama anggota Girls Squad.

Dalam foto tersebut, mereka terlihat berpose berbeda-beda.

Ada yang menutup mata, menutup telinga dan mulutnya.

Hal ini rupanya berkaitan dengan caption yang ditulis ibu satu anak tersebut terkait tips hidup bahagia.

Wanita yang akrab disapa Jedar ini menyarankan untuk menutup mata agar tidak melihat hal yang tidak perlu.

Kemudian menutup telinga, untuk hal yang tak perlu didengar.

“TUTUP MULUT, untuk hal yang tak perlu diucapkan. Some tips for your happy life,” tulisnya dalam caption.