Jesus Selamatkan Manchester City

jpnn.com, LEICESTER - Gabriel Jesus menjadi pahlawan Manchester City dengan golnya ke gawang tuan rumah Leicester City di King Power Stadium, Minggu (23/2) dini hari WIB.

Gol semata wayang itu membuat City menang 1-0. Jesus baru masuk pada menit ke-77 menggantikan Sergio Aguero dan tiga menit kemudian penyerang Brasil mencetak gol memanfaatkan umpan kiriman Riyad Mahrez.

Beberapa saat sebelum Man City memperoleh gol tersebut, Leicester hampir lebih dulu memecahkan kebuntuan melalui aksi menawan Harvey Barnes yang berusaha diselesaikan Ricardo Pereira, tetapi Nicolas Otamendi melakukan halauan penting.

Sebelumnya, pada saat pertandingan baru berusia sembilan menit Jamie Vardy hampir membuka keunggulan untuk Leicester jika saja bola tembakannya tak membentur tiang gawang.

2 - Manchester City have kept back-to-back clean sheets in the Premier League for only the second time this season (also in October 2019). Shutout. #LEIMCI pic.twitter.com/C0T8Gw6cEG — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2020