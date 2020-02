Chelsea Torehkan Noda di Karier Jose Mourinho

jpnn.com, LONDON - Chelsea menjauhkan diri dari kejaran Tottenham Hotspur di klasemen Premier League, setelah memenangi derbi London di Stamford Bridge, Sabtu (22/2) malam WIB. The Blues menang tipis atas Tottenham 2-1.

Gol Chelsea dicetak Olivier Giroud (menit ke-15) dan Marcos Alonso (48), sedangkan gol Tottenham juga dicetak pemain Chelsea Antonio Rudiger yang bunuh diri pada menit ke-89.

Buat Chelsea, ini merupakan kemenangan pertama dalam lima pertandingan terakhir di Premier League. Dengan tiga poin dari derbi London kali ini, Chelsea masih di posisi keempat dengan koleksi 44 poin dari 27 laga, atau empat poin dari Tottenham yang berada tepat di bawahnya.

Chelsea di era Frank Lampard juga menjadi tim pertama yang mengalahkan skuad yang dikelola oleh Jose Mourinho di kandang dan tandang dalam satu musim liga.

