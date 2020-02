Tottenham Tertinggal, Dele Alli Mengamuk Sampai Banting Botol

jpnn.com, LONDON - Bintang Tottenham Hotspur Dele Alli marah-marah, membanting botol air dan sepatunya di bench, setelah ditarik keluar oleh Jose Mourinho pada menit ke-64 laga Tottenham versus RB Leipzig di London, Kamis (20/2) dini hari WIB.

Alli keluar digantikan Erik Lamela. Saat itu tuan rumah sedang tertinggal 0-1. Skor tersebut bertahan hingga leg pertama 16 Besar Liga Champions itu selesai.

Sang pelatih, Jose Mourinho membantah bahwa Alli kesal lantaran ditarik keluar dari pertandingan.

"Dia marah dengan penampilannya, bukan kepada saya. Dia pasti mengerti mengapa saya menariknya," tutur Mourinho seperti dikutip dari Sky Sports.

Dele was big mad after being subbed off ???? pic.twitter.com/WvHVzwctAU — B/R Football (@brfootball) February 20, 2020