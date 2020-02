Chelsea Vs Tottenham Hotspur: Mourinho Masih Punya Ambisi

jpnn.com, LONDON - Dua big match akan hadir di pekan ke-27 Premier League, salah satu di antaranya derbi London Chelsea vs Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, Sabtu (22/2) malam WIB.

Chelsea peringkat keempat sementara (41 poin) dan Tottenham tepat di bawahnya dengan 40 poin.

Artinya jika Chelsea memenangi laga nanti, The Blues akan makin menjauh. Sebaliknya, jika Tottenham yang menang, tim asuhan Jose Mourinho menggusur Chelsea.

Buat Mourinho, laga nanti merupakan momen pertama dia meladeni mantan klubnya dengan status pelatih Tottenham.

"Chelsea saat ini favorit di posisi keempat, tetapi kami masih punya ambisi berada di sana (zona Liga Champions)," tutur Mourinho seperti dikutip dari Sky Sports.

Selain duel Chelsea vs Tottenham, satu laga besar lainnya pekan ini mempertemukan peringkat kedua Manchester City dengan rangking tiga Leicester City di King Power Stadium. (adk/jpnn)

Jadwal pekan ke-27 Premier League:

Sabtu (22/2)

19.30 WIB Chelsea vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB Burnley vs AFC Bournemouth

22.00 WIB Crystal Palace vs Newcastle United

22.00 WIB Sheffield United vs Brighton & Hove Albion

22.00 WIB Southampton vs Aston Villa

Minggu (23/2)

00.30 WIB Leicester City vs Manchester City

21.00 WIB Manchester United vs Watford

21.00 WIB Wolverhampton Wanderers vs Norwich City

23.30 WIB Arsenal vs Everton

Selasa (25/2)

03.00 WIB Liverpool vs West Ham United