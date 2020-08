Jika Lionel Messi Pindah, Barcelona Harus Ganti Nama

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi konon bakal meninggalkan Barcelona, hijrah ke Manchester City dalam bursa transfer musim panas ini.

Rumor tersebut menguat dalam beberapa hari belakangan, menyusul badai yang menerpa Barcelona setelah tersingkir dengan cara memalukan (kalah 2-8 dari Bayern Muenchen) di Liga Champions.

Quique Setien dipecat sebagai pelatih Barca. Itu bukan berita besar.

Andai bos-bos Barcelona masih mempertahankan Setien, mungkin itu baru berita besar.

? Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020