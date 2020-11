Joan Mir Perkasa di MotoGP Eropa, 7 Pembalap jadi Korban

jpnn.com, VALENCIA - Joan Mir menjadi pembalap ke-9 yang memenangi seri MotoGP 2020.

Mir memenangi balapan ke-12 musim ini; MotoGP Eropa di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (8/11) malam WIB.

Sebelum Mir, para pemenang seri musim ini ialah Fabio Quartararo (MotoGP Spanyol, Andalusia, Catalunya), Brad Binder (Ceko), Andrea Dovizioso (Austria), Miguel Oliveira (Styria).

Kemudian ada Franco Morbidelli (San Marino, Teruel), Maverick Vinales (Emilia Romagna), Danilo Petrucci (Prancis) dan Alex Rins (Aragon).

When people asked me if Joan Mir would be a fair champion without winning a race, I answered absolutely YES. Now they will not ask that again...



Congrats @Joanmir36 well deserved!! ???????? pic.twitter.com/QMd9jEWGS2 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 8, 2020